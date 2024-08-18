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В соответствии с поручением президента Азербайджана самолет МЧС вылетел в Турцию

В соответствии с поручением президента Азербайджана самолет МЧС вылетел в Турцию В соответствии с поручением президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева, самолет-амфибия типа "БЕ-200ЧС" авиационного отряда МЧС отправлен в Турцию для оказания помощи братской стране в борьбе с сильными лесными пожарами.
Внешняя политика
18 августа 2024 г. 01:48
В соответствии с поручением президента Азербайджана самолет МЧС вылетел в Турцию

В соответствии с поручением президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева, самолет-амфибия типа "БЕ-200ЧС" авиационного отряда МЧС вылетел в Турцию для оказания помощи братской стране в борьбе с сильными лесными пожарами.

Как сообщает Report, подготовка к отправке самолета-амфибии завершена.

В то же время, соответствующие пожарно-спасательные силы МЧС также были приведены в состояние готовности.

Отметим, что в ходе обсуждений с соответствующим органом Турецкой Республики было отмечено, что личный состав МЧС полностью готов к отправке в братскую страну для оказания помощи, однако противоположная сторона заявила, что на текущем этапе достаточно самолета.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycanın amfibiya tipli təyyarəsi Türkiyəyə yola salınıb

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