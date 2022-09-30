В Софии состоялась церемония официальной встречи Президента Ильхама Алиева

30 сентября на площади Александра Невского столицы Болгарии города София состоялась церемония официальной встречи Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева.
Как сообщает Report, на площади, где развевались государственные флаги Азербайджана и Болгарии, в честь главы нашего государства был выстроен почетный караул.
Президент Болгарии Румен Радев встретил Президента Азербайджана Ильхама Алиева.
Начальник почетного караула отдал рапорт Президенту Азербайджана.
В исполнении военного оркестра прозвучали государственные гимны Азербайджана и Болгарии.
Президенты обошли строй почетного караула.
Президент Ильхам Алиев поприветствовал болгарских солдат.
Представители государства и правительства Болгарии были представлены Президенту Ильхаму Алиеву, члены делегации Азербайджана – Президенту Румену Радеву.
Почетный караул прошел перед главами государств.