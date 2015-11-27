 Наверх
    Закрыть фоторежим

    В Софии проходит заседание Постоянного комитета ПАСЕ

    На заседании принимает участие руководитель делегации Азербайджана в ПАСЕ Самед Сеидов

    Баку. 27 ноября. REPORT.AZ/ В столице Болгарии в Софии проходит заседание Постоянного комитета Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ). Как сообщает Report, на заседании, которое проходит под председательством президента ПАСЕ Анн Брассер, будут обсуждены приоритеты Болгарии в рамках председательства в Комитете министров СЕ на ближайшие полгода. Также участники обсудят итоги наблюдения за парламентскими выборами в Азербайджане, состоявшимися 1 ноября.

    На заседании принимает участие руководитель делегации Азербайджана в ПАСЕ Самед Сеидов

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi