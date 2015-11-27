В Софии проходит заседание Постоянного комитета ПАСЕ

Баку. 27 ноября. REPORT.AZ/ В столице Болгарии в Софии проходит заседание Постоянного комитета Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ). Как сообщает Report, на заседании, которое проходит под председательством президента ПАСЕ Анн Брассер, будут обсуждены приоритеты Болгарии в рамках председательства в Комитете министров СЕ на ближайшие полгода. Также участники обсудят итоги наблюдения за парламентскими выборами в Азербайджане, состоявшимися 1 ноября.

На заседании принимает участие руководитель делегации Азербайджана в ПАСЕ Самед Сеидов.