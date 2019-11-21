​В Софии пресечена очередная провокация армян

Сегодня в Софии пресечена очередная политическая провокация армянских депутатов.

Как сообщает Report, об этом сказал депутат Милли Меджлиса Айдын Мирзазаде.

По его словам, на сегодняшнем заседании проходящей в столице Болгарии Софии Парламентской ассамблее ОЧЭС армянские депутаты в очередной раз пытались прибегнуть к политической провокации: "Депутат из Армении сказал, что руководство Азербайджана и Армении неоднократно заявляло, что нагорно-карабахский вопрос должен отвечать интересам Азербайджана, Армении и "народа Нагорного Карабаха". Другой армянский депутат, говоря о железной дороге Баку-Тбилиси-Карс, пытался принизить ее значимость. После этого выступил я и довел до сведения участников сессии, что Азербайджан никогда не делал подобных заявлений. Позиция Азербайджана такова, что армянские войска должны безоговорочно покинуть азербайджанские территории, Азербайджан готов предоставить этой территории автономию на высоком уровне".

А.Мирзазаде сообщил, что член азербайджанской делегации Жаля Алиева в своем выступлении выразила протест против распространения армянской делегацией на мероприятии лжи об "Арцахе" и потребовала освободить азербайджанские земли.