В Софии дан ужин в честь президента Ильхама Алиева

30 сентября от имени Президента Республики Болгария Румена Радева состоялся официальный ужин в честь Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева.
В Софии дан ужин в честь президента Ильхама АлиеваВ Софии дан ужин в честь президента Ильхама Алиева 30 сентября от имени Президента Республики Болгария Румена Радева состоялся официальный ужин в честь Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева.
Внешняя политика
30 сентября 2022 г. 22:41
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Версия на азербайджанском языке ФотоPrezident İlham Əliyevin şərəfinə rəsmi şam yeməyi verilib