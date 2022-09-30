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В Софии дан ужин в честь президента Ильхама Алиева

В Софии дан ужин в честь президента Ильхама Алиева 30 сентября от имени Президента Республики Болгария Румена Радева состоялся официальный ужин в честь Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева.
Внешняя политика
30 сентября 2022 г. 22:41
В Софии дан ужин в честь президента Ильхама Алиева

30 сентября от имени Президента Республики Болгария Румена Радева состоялся официальный ужин в честь Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева.

Как сообщает Report, информацию распространила пресс-служба президента Азербайджана.

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Версия на азербайджанском языке ФотоPrezident İlham Əliyevin şərəfinə rəsmi şam yeməyi verilib

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