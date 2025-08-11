В соцсети "X" во время встречи в США опубликовано большое число публикаций с хэштегами "Azerbaijan" и "Ilham Aliyev"

Во время встречи, состоявшейся 8 августа в США, в социальной сети "X" было сделано множество публикаций с хэштегами "Azerbaijan" и "Ilham Aliyev".
Как сообщает Report, оба хэштега вошли в список трендов в ряде стран.
Кроме того, публикации под хэштегами "Azerbaijan" заняли второе место в категории новостей в социальных медиа в мировом масштабе.
Отметим, что 8 августа в Вашингтоне прошла встреча президента США Дональда Трампа, президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна.