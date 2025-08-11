О нас

В соцсети "X" во время встречи в США опубликовано большое число публикаций с хэштегами "Azerbaijan" и "Ilham Aliyev"

В соцсети "X" во время встречи в США опубликовано большое число публикаций с хэштегами "Azerbaijan" и "Ilham Aliyev" Во время встречи, состоявшейся 8 августа в США, в социальной сети "X" было сделано множество публикаций с хэштегами "Azerbaijan" и "Ilham Aliyev".
Внешняя политика
11 августа 2025 г. 11:36
В соцсети X во время встречи в США опубликовано большое число публикаций с хэштегами Azerbaijan и Ilham Aliyev

Во время встречи, состоявшейся 8 августа в США, в социальной сети "X" было сделано множество публикаций с хэштегами "Azerbaijan" и "Ilham Aliyev".

Как сообщает Report, оба хэштега вошли в список трендов в ряде стран.

Кроме того, публикации под хэштегами "Azerbaijan" заняли второе место в категории новостей в социальных медиа в мировом масштабе.

Отметим, что 8 августа в Вашингтоне прошла встреча президента США Дональда Трампа, президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Другие новости из категории

Король Иордании позвонил президенту Ильхаму Алиеву
Король Иордании позвонил президенту Ильхаму Алиеву
11 августа 2025 г. 12:39
Верховная рада Украины: Признательны Азербайджану за очередную гумпомощь
Верховная рада Украины: Признательны Азербайджану за очередную гумпомощь
11 августа 2025 г. 12:24
Талгат Калиев: Договоренности в США по Зангезурскому коридору имеют важное значение для Евразии
Талгат Калиев: Договоренности в США по Зангезурскому коридору имеют важное значение для Евразии
11 августа 2025 г. 11:50
Азербайджан выделил 2 млн долларов на гуманитарную помощь Украине
Азербайджан выделил 2 млн долларов на гуманитарную помощь Украине
11 августа 2025 г. 11:28
Посол Украины в Азербайджане: На Южном Кавказе формируется новый баланс сил
Посол Украины в Азербайджане: На Южном Кавказе формируется новый баланс сил
11 августа 2025 г. 10:45
Депутат: Соглашения в Вашингтоне стали очередным ударом по тем, кто выступал с антиазербайджанскими заявлениями
Депутат: Соглашения в Вашингтоне стали очередным ударом по тем, кто выступал с антиазербайджанскими заявлениями
11 августа 2025 г. 10:28
СМИ: Баку выходит на роль ведущего посредника в ближневосточных переговорах
СМИ: Баку выходит на роль ведущего посредника в ближневосточных переговорах
11 августа 2025 г. 10:22
Соглашение, принятое Трампом, реализовано на основе дорожной карты Азербайджана — МНЕНИЕ
Соглашение, принятое Трампом, реализовано на основе дорожной карты Азербайджана — МНЕНИЕ
11 августа 2025 г. 02:20
Автором стабильности в регионе является президент Азербайджана Ильхам Алиев
Автором стабильности в регионе является президент Азербайджана Ильхам Алиев
10 августа 2025 г. 21:37
Президент Ильхам Алиев не только восстановил территориальную целостность Азербайджана, но и реализовал новую мирную повестку в регионе
Президент Ильхам Алиев не только восстановил территориальную целостность Азербайджана, но и реализовал новую мирную повестку в регионе
10 августа 2025 г. 20:45

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi