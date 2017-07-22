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Баку. 22 июля. REPORT.AZ/ В Сочи состоялась встреча Владимира Путина с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Как передает Report со ссылкой на сайт Кремля, обсуждались различные вопросы двусторонних отношений и региональной повестки дня.

В.Путин:

"Ильхам Гейдарович, очень рад Вас видеть, в Сочи на этот раз.

Наверное, уже обратили внимание, я только что встречался с ребятами из нашего нового образовательного центра «Сириус». Очень порадовался тому, как развивается этот проект, Вам тоже с удовольствием расскажу об этом.

Но рад возможности поговорить с Вами и о наших двусторонних отношениях, о том, как складывается ситуация в регионе. Она непростая, но надеюсь, что наша сегодняшняя встреча будет способствовать тому, что мы поищем пути решения всех сложных проблем.

Разумеется, поговорим о том, как развиваются двусторонние связи Азербайджана и Российской Федерации. У нас большой объем работы и много совместных планов на будущее.

Рад возможности с Вами встретиться и поговорить по всем этим направлениям, обсудить все эти направления.

И.Алиев:

"Спасибо, уважаемый Владимир Владимирович!

Я тоже очень рад нашей новой встрече. Мы встречаемся регулярно, и эти встречи дают хороший импульс развитию наших двусторонних отношений, которые развиваются очень успешно.

Мы удовлетворены высоким уровнем наших отношений. Активно сотрудничаем в политической, торгово-экономической, гуманитарной сферах. Есть хорошие перспективы в транспортной, энергетической сфере. То есть наши отношения очень многоплановые, охватывают практически все сферы нашей жизни.

Есть необходимость в периодических консультациях по важным вопросам региональной, мировой политики. И конечно, по двусторонним отношениям, вопросам укрепления безопасности в нашем регионе.

Еще раз очень рад Вас видеть. Уверен, что нынешняя встреча также даст хороший импульс развитию наших дружественных связей".