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    В Словении откроется мемориальный памятник в честь азербайджанских солдат

    Участники мероприятия посетят недавно обнаруженные и восстановленные могилы 22 азербайджанских солдат

    Баку. 8 мая. REPORT.AZ/ Депутат Милли Меджлиса (ММ) Рауф Алиев 8-10 мая посетит город Нова-Горица в Словении. Как сообщили Report в ММ, депутат примет участие в ряде мероприятий, посвященных светлой памяти азербайджанских офицеров и солдат, которые во время Второй Мировой войны сражались в Югославском движении сопротивления и героически погибли. 

    В рамках данных мероприятий, организованных посольством Азербайджана в Австрии, состоится открытие мемориала в память азербайджанским солдатам. Участники мероприятия посетят могилы 22 азербайджанских солдат, которые были недавно обнаружены и восстановлены. 

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