В следующем месяце в Нахчыване состоится мероприятие с участием министров культуры стран-членов ОИС

Баку. 5 мая. REPORT.AZ/ "20 июня этого года в городе Нахчыван состоится церемония открытия под названием "Нахчыван. Столица исламской культуры -2018" с участием министров культуры стран-членов Организации исламского сотрудничества (ОИС)".

Как сообщает Report, об этом министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров заявил во время выступления на 45-й сессии совета министров иностранных дел Организации исламского сотрудничества, проходящей в городе Дакка.

"Азербайджан, работая последовательно для поощрения Исламских ценностей во всем мире, внес активный вклад в организацию в известном французском музее Лувре Сектора Исламского искусства, а также стал первой мусульманской страной, продемонстрировавшей выставку в Ватикане. В 2009 году Баку был объявлен столицей Исламской культуры. В 2018 году еще один древний азербайджанский город Нахчыван был удостоен этого звания" - отметил Э. Мамедъяров.