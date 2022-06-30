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Ильхам Алиев: В следующем месяце в Баку пройдет Молодежный саммит ДН

Ильхам Алиев: В следующем месяце в Баку пройдет Молодежный саммит ДН В следующем месяце в Баку состоится Молодежный саммит ДН.
Внешняя политика
30 июня 2022 г. 11:08
Ильхам Алиев: В следующем месяце в Баку пройдет Молодежный саммит ДН

В следующем месяце в Баку состоится молодежный саммит Движения неприсоединения.

Как передает Report, об этом сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев, открывая Бакинскую конференцию парламентской сети Движения неприсоединения.

"Сегодня важное событие в истории Движения неприсоединения – здесь в Баку учреждена Парламентская сеть организации. Я очень благодарен государствам - членам Движения Неприсоединения за поддержку этой инициативы Азербайджана, которая является еще одним шагом к укреплению нашей солидарности и взаимной поддержки", - сказал президент Алиев, добавив, что это установит близкие рабочие отношения между парламентами стран мира.

"Эта организация - вторая после ООН крупная Международная организация, и мы хотим, чтобы наш голос был слышен по всему миру", - заявил Ильхам Алиев.

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Версия на английском языке Azerbaijani President: Youth Summit of Non-Aligned Movement will be held in Baku next month
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Prezidenti: "Qoşulmama Hərəkatının Parlament Şəbəkəsi parlamentlərarası əlaqələrin inkişafına töhfə verəcək"

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