Ильхам Алиев: В следующем месяце в Баку пройдет Молодежный саммит ДН

В следующем месяце в Баку состоится Молодежный саммит ДН.

В следующем месяце в Баку состоится молодежный саммит Движения неприсоединения.

Как передает Report, об этом сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев, открывая Бакинскую конференцию парламентской сети Движения неприсоединения.

"Сегодня важное событие в истории Движения неприсоединения – здесь в Баку учреждена Парламентская сеть организации. Я очень благодарен государствам - членам Движения Неприсоединения за поддержку этой инициативы Азербайджана, которая является еще одним шагом к укреплению нашей солидарности и взаимной поддержки", - сказал президент Алиев, добавив, что это установит близкие рабочие отношения между парламентами стран мира.

"Эта организация - вторая после ООН крупная Международная организация, и мы хотим, чтобы наш голос был слышен по всему миру", - заявил Ильхам Алиев.