В следующем году президент Казахстана посетит Азербайджан

В следующем году президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев посетит Азербайджан с государственным визитом.

В следующем году президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев посетит Азербайджан с государственным визитом.

Как сообщает Report, об этом глава Казахстана сказал в поздравлении своему азербайджанскому коллеге Ильхаму Алиеву по случаю дня рождения.

В ходе телефонного разговора было отмечено, что все договоренности, достигнутые на встрече глав государств Азербайджана и Казахстана во время саммита СПЕКА, состоявшегося в Баку в ноябре этого года, успешно реализуются, выражена уверенность в том, что государственный визит президента Казахстана в Азербайджан в следующем году придаст импульс всестороннему развитию отношений.