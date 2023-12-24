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В следующем году президент Казахстана посетит Азербайджан

В следующем году президент Казахстана посетит Азербайджан В следующем году президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев посетит Азербайджан с государственным визитом.
Внешняя политика
24 декабря 2023 г. 14:48
В следующем году президент Казахстана посетит Азербайджан

В следующем году президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев посетит Азербайджан с государственным визитом.

Как сообщает Report, об этом глава Казахстана сказал в поздравлении своему азербайджанскому коллеге Ильхаму Алиеву по случаю дня рождения.

В ходе телефонного разговора было отмечено, что все договоренности, достигнутые на встрече глав государств Азербайджана и Казахстана во время саммита СПЕКА, состоявшегося в Баку в ноябре этого года, успешно реализуются, выражена уверенность в том, что государственный визит президента Казахстана в Азербайджан в следующем году придаст импульс всестороннему развитию отношений.

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Версия на азербайджанском языке Gələn il Qazaxıstan Prezidenti Azərbaycana dövlət səfəri edəcək

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