В Сивасе открыли памятник шехидам Карабаха

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Баку. 10 мая. REPORT.AZ/ В турецкой провинции Сивас состоялось открытие памятника шехидам Карабаха.

Как сообщает Report, в церемонии открытия принимали участие министр образования Турции Исмет Йылмаз, депутат Милли Меджлиса Ганира Пашаева, губернатор Сиваса Давут Гюль, председатель муниципалитета Сиваса Сами Айдын и другие официальные лица.

Министр образования Исмет Йылмаз, подчеркнувший, что Азербайджан и Турция являются единой нацией, отметил, что радость и скорбь два братских государства тоже делят пополам. Он напомнил, что Нагорный Карабах является неотъемлемой частью Азербайджана.

"Пока есть отважные сыны, готовые отдать жизни во имя Родины, весь тюркский мир будет жить независимо", - отметил он.

Депутат Милли Меджлиса Ганира Пашаева помолилась за упокой души бойцов, погибших во имя Родины.

Затем состоялось открытие памятника.