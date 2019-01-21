В швейцарском Давосе открылся Всемирный экономический форум

Баку. 21 января. REPORT.AZ/ В швейцарском Давосе открылся ежегодный Всемирный экономический форум.

Как сообщает Report, основной темой форума в этом году станет "Глобализация 4.0: формирование глобальной архитектуры в эпоху четвертой промышленной революции".

Основная программа форума начинается 22 января.

На форум в Давосе соберутся свыше 3 тысяч участников из 110 стран. Как ожидается, приедут более 60 глав государств, в частности, премьер-министр Японии Синдзо Абэ, канцлер Германии Ангела Меркель, премьер-министр Италии Джузеппе Конте, премьер-министр Испании Педро Санчес, президент Афганистана Ашраф Гани, президент Ирака Бархам Салех и др.

Делегация администрации США не поедет в Давос из-за шатдауна.

Участники мероприятия обсудят стратегические прогнозы в области энергетики, цифровой экономики, проведут дискуссии, касающиеся глобальных финансовых рисков, глобализации, криптовалют, развивающихся рынков, кибербезопасности, будущего демократии и др. Также в Давосе состоится несколько дискуссий по ситуации на Ближнем Востоке, в частности, в Ливии и Сирии.

Завершится форум днем 25 января.