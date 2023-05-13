В Швеции учрежден Международный фонд азербайджанцев мира

В столице Швеции Стокгольме состоялось учредительное собрание Международного фонда азербайджанцев мира (МФАМ).

В столице Швеции Стокгольме состоялось учредительное собрание Международного фонда азербайджанцев мира (МФАМ).

Как передает Report со ссылкой на Департамент СМИ и коммуникаций Международного фонда азербайджанцев мира, во встрече приняли участие известные руководители азербайджанской диаспоры, бизнесмены, общественные деятели из многих стран мира - Швеции, Германии, Турции, Нидерландов, Великобритании, Норвегии, Италии, Канады, Украины и Польши. Представители азербайджанской диаспоры и бизнесмены из Эстонии, Австрии, ОАЭ, Черногории, Казахстана, Германии, Канады, Грузии, США и Сенегала присоединились к встрече онлайн и подтвердили свое участие в проекте.

На собрании был сформирован Совет директоров МФАМ в составе 21 члена, созданы секретариат, департаменты по реализации проектов, СМИ и коммуникаций. Было принято решение о создании интернет-ресурса на азербайджанском и английском языках, официальных страниц в социальных сетях (Facebook, Instagram, Twitter, Telegram), утвержден логотип МФАМ.

На учредительном собрании Хикмет Джавадов был избран Генеральным секретарем МФАМ.

Генеральный секретарь Х. Джавадов отметил, что в течение ближайшего месяца будут предприняты конкретные шаги для того, чтобы отобранные молодые журналисты, работающие в Азербайджане, прошли 6-месячную или 1-летнюю стажировку в развитых странах Европы. Цель состоит в том, чтобы на профессиональном уровне отстоять справедливую позицию Азербайджана в информационной войне против нашей страны.

"Расходы на обучение и проживание отобранных журналистов будут покрываться за счет Фонда", - сказал генсек.

На встрече также обсуждалась организация визитов иностранных студентов, блогеров и журналистов, известных общественно-политических деятелей, парламентариев, интересующихся Азербайджаном, в нашу страну.

Было выражено сожаление наличием серьезных пробелов в деле организации и реализации конкретных проектов, проживающих за рубежом азербайджанцев не на словах, а на деле. В частности, в наши дни армянские зверства, причины и последствия 44-дневной Отечественной войны должны быть доведены до сведения международного сообщества не только Азербайджанским государством, но и диаспорскими организациями.

Было отмечено, что МФАМ в своей деятельности будет брать за основу диаспорскую политику Азербайджанского государства.

Также обсуждались пути доведения до международного сообщества ситуации по нарушению прав проживающих в мире азербайджанцев, в частности наших соотечественников, проживающих в Южном Азербайджане.

На встрече было принято решение провести следующее мероприятие МФАМ в ноябре этого года в Лондоне.