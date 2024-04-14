В Швеции организованы выездные консульские услуги для граждан Азербайджана

Граждане Азербайджана воспользовались выездными консульскими услугами, организованными в шведском Гётеборге.

Граждане Азербайджана воспользовались выездными консульскими услугами, организованными в шведском Гётеборге.

Как передает Report , об этом написал на своей странице в соцсети Х посол Азербайджана в Швеции, Норвегии, Финляндии и Дании Заур Ахмедов.

По его словам, прием был организован в регионе Вестра-Гёталанд.

"Мы провели очередной выездной консульский прием нашего посольства для соотечественников в регионе Вестра-Гёталанд в шведском Гётеборге", - говорится в сообщении.