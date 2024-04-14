В Швеции организованы выездные консульские услуги для граждан Азербайджана

Граждане Азербайджана воспользовались выездными консульскими услугами, организованными в шведском Гётеборге.
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По его словам, прием был организован в регионе Вестра-Гёталанд.
"Мы провели очередной выездной консульский прием нашего посольства для соотечественников в регионе Вестра-Гёталанд в шведском Гётеборге", - говорится в сообщении.
Səfirliyimizin növbəti səyyar konsulluq xidməti qəbulunu İsveçin Göteborq şəhərində Västra Götaland bölgəsində yaşayan həmvətənlərimiz üçün keçirdik.— Zaur Ahmadov (@z_ahmadov)
pic.twitter.com/eCQDZQb9wa April 14, 2024