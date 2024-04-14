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В Швеции организованы выездные консульские услуги для граждан Азербайджана

В Швеции организованы выездные консульские услуги для граждан Азербайджана Граждане Азербайджана воспользовались выездными консульскими услугами, организованными в шведском Гётеборге.
Внешняя политика
14 апреля 2024 г. 13:11
В Швеции организованы выездные консульские услуги для граждан Азербайджана

Граждане Азербайджана воспользовались выездными консульскими услугами, организованными в шведском Гётеборге.

Как передает Report, об этом написал на своей странице в соцсети Х посол Азербайджана в Швеции, Норвегии, Финляндии и Дании Заур Ахмедов.

По его словам, прием был организован в регионе Вестра-Гёталанд.

"Мы провели очередной выездной консульский прием нашего посольства для соотечественников в регионе Вестра-Гёталанд в шведском Гётеборге", - говорится в сообщении.

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Версия на азербайджанском языке İsveçdə Azərbaycan vətəndaşları üçün səyyar konsulluq xidməti təşkil edilib

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