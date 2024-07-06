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В Шуше стартовало заседание СМИД ОТГ

В Шуше стартовало заседание СМИД ОТГ В Шуше началось заседание совета министров иностранных дел стран Организации тюркских государств.
Внешняя политика
6 июля 2024 г. 09:07
В Шуше стартовало заседание СМИД ОТГ

В Шуше началось заседание совета министров иностранных дел стран Организации тюркских государств.

Как передает Report, об этом говорится в публикации МИД Азербайджана в соцсети Х.

На заседании выступает министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов.

Отметим, сегодня в Шуше проводится неформальный саммит лидеров стран ОТГ. Саммит, инициированный президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, посвящен теме "Построение устойчивого будущего с помощью транспортных связей и борьбы с изменением климата".

По итогам саммита ожидается подписание Карабахской декларации, а также ряда других важных документов.

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Версия на английском языке ФотоMeeting of OTS Council of Foreign Ministers kicks off in Shusha
Версия на азербайджанском языке ФотоŞuşada TDT-nin Xarici İşlər Nazirləri Şurasının iclası başlayıb

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