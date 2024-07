В Шуше стартовало заседание СМИД ОТГ

В Шуше началось заседание совета министров иностранных дел стран Организации тюркских государств.

Как передает Report, об этом говорится в публикации МИД Азербайджана в соцсети Х.

На заседании выступает министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов.

Отметим, сегодня в Шуше проводится неформальный саммит лидеров стран ОТГ. Саммит, инициированный президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, посвящен теме "Построение устойчивого будущего с помощью транспортных связей и борьбы с изменением климата".

По итогам саммита ожидается подписание Карабахской декларации, а также ряда других важных документов.