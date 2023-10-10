О нас

В Шуше стартовало 27-е заседание Совета министров ОЭС

В Шуше стартовало 27-е заседание Совета министров ОЭС В городе Шуша стартовало 27-е заседание Совета министров Организации экономического сотрудничества (ОЭС).
Внешняя политика
10 октября 2023 г. 13:24
В Шуше стартовало 27-е заседание Совета министров ОЭС

В городе Шуша стартовало 27-е заседание Совета министров Организации экономического сотрудничества (ОЭС).

Как сообщает Report, в заседании принимают участие министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов, министр иностранных дел Турции Хакан Фидан, министр иностранных дел Таджикистана Сирожиддин Мухриддин, заместитель министра иностранных дел Ирана Мехди Сафари, руководители и представители внешнеполитических ведомств других государств-членов организации.

Кроме того, в качестве наблюдателя в мероприятии принимает участие министр иностранных дел Турецкой Республики Северного Кипра Тахсин Эртугрулоглу.

На встрече будет проведена оценка работы, проделанной в рамках ОЭС в 2023 году. Кроме того, министры обсудят важные вопросы региональной и международной повестки.

Отметим, что Организация экономического сотрудничества является региональной межгосударственной экономической структурой, в которую входят Азербайджан, Афганистан, Иран, Казахстан, Кыргызстан, Пакистан, Таджикистан, Туркменистан, Турция и Узбекистан. Азербайджан является членом организации с 1992 года.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке ФотоShusha hosting 27th meeting of ECO Council of Ministers 
Версия на азербайджанском языке ФотоŞuşada İƏT-in Nazirlər Şurasının 27-ci iclası keçirilir

Другие новости из категории

Глава МИД Турции находится с визитом в Шуше
Глава МИД Турции находится с визитом в Шуше
10 октября 2023 г. 12:40
Французский эксперт: Голосующие за антиазербайджанскую резолюцию депутаты Европарламента вредят Европе
Французский эксперт: Голосующие за антиазербайджанскую резолюцию депутаты Европарламента вредят Европе
10 октября 2023 г. 12:20
Нури Аксу: Восстановительные работы в Карабахе очень важны
Нури Аксу: Восстановительные работы в Карабахе очень важны
10 октября 2023 г. 10:36
Лавров: Брюссель навязывает свои посреднические услуги Азербайджану и Армении
Лавров: Брюссель навязывает свои "посреднические услуги" Азербайджану и Армении
10 октября 2023 г. 10:15
Рамиль Усубов: Каждый потерянный для подписания мира день приводит Армению к большим потерям
Рамиль Усубов: Каждый потерянный для подписания мира день приводит Армению к большим потерям
10 октября 2023 г. 09:53
Посол Рахман Мустафаев: Наша повестка дня - мир с Арменией, сотрудничество в регионе
ФотоПосол Рахман Мустафаев: Наша повестка дня - мир с Арменией, сотрудничество в регионе
10 октября 2023 г. 09:46
Джейхун Байрамов обсудил с Мехди Сафари коммуникационные связи с Нахчываном
Джейхун Байрамов обсудил с Мехди Сафари коммуникационные связи с Нахчываном
9 октября 2023 г. 20:54
Джейхун Байрамов: В связи с реинтеграцией армянских жителей Карабаха принимаются соответствующие меры 
Джейхун Байрамов: В связи с реинтеграцией армянских жителей Карабаха принимаются соответствующие меры 
9 октября 2023 г. 20:35
Джейхун Байрамов обсудил региональные проблемы со своим таджикским коллегой
ФотоДжейхун Байрамов обсудил региональные проблемы со своим таджикским коллегой
9 октября 2023 г. 20:28
Украина получила из Азербайджана 10 грузов гуманитарной помощи для энергосектора
ФотоУкраина получила из Азербайджана 10 грузов гуманитарной помощи для энергосектора
9 октября 2023 г. 20:16

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi