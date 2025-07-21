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В Шуше стартовал третий день III Глобального медиафорума

В Шуше стартовал третий день III Глобального медиафорума В Шуше стартовал третий день III Глобального медиафорума на тему “Цифровые переходы: укрепление информационной и медиаустойчивости в эпоху искусственного интеллекта”.
Внешняя политика
21 июля 2025 г. 10:14
В Шуше стартовал третий день III Глобального медиафорума

В Шуше стартовал третий день III Глобального медиафорума на тему “Цифровые переходы: укрепление информационной и медиаустойчивости в эпоху искусственного интеллекта”.

Как сообщает корреспондент Report, форум, начавшийся 19 июля, завершит свою работу сегодня.

Программа заключительного дня включает проведение панельных дискуссий на темы: "Медиаграмотность как гарантия информационной безопасности» и "Как эволюция социальных сетей влияет на общественное доверие: СМИ и границы медиаграмотности".

В III Шушинском глобальном медиафоруме принимают участие около 140 зарубежных гостей из 52 стран, включая представителей более 30 информационных агентств, 7 международных организаций, порядка 80 медиаструктур, а также других профильных учреждений.

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Версия на английском языке Third day of 3rd Global Media Forum kicks off in Shusha
Версия на азербайджанском языке Şuşada III Qlobal Media Forumunun üçüncü günü başlayıb

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