В Шуше стартовал третий день III Глобального медиафорума

В Шуше стартовал третий день III Глобального медиафорума на тему “Цифровые переходы: укрепление информационной и медиаустойчивости в эпоху искусственного интеллекта”.

В Шуше стартовал третий день III Глобального медиафорума на тему “Цифровые переходы: укрепление информационной и медиаустойчивости в эпоху искусственного интеллекта”.

Как сообщает корреспондент Report, форум, начавшийся 19 июля, завершит свою работу сегодня.

Программа заключительного дня включает проведение панельных дискуссий на темы: "Медиаграмотность как гарантия информационной безопасности» и "Как эволюция социальных сетей влияет на общественное доверие: СМИ и границы медиаграмотности".

В III Шушинском глобальном медиафоруме принимают участие около 140 зарубежных гостей из 52 стран, включая представителей более 30 информационных агентств, 7 международных организаций, порядка 80 медиаструктур, а также других профильных учреждений.