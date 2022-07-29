В Шуше создана Молодежная организация Движения неприсоединения

Начала работу Шушинская сессия Молодежного саммита Движения неприсоединения (ДН).

Начала работу Шушинская сессия Молодежного саммита Движения неприсоединения (ДН).

Об этом Report сообщили в Министерстве иностранных дел Азербайджана.

Участники саммита подписали в Шуше документы, согласованные в рамках Бакинской сессии, продолжавшейся 25-28 июля.

Согласно документу, названному Шушинским аккордом (Шушинское соглашение), на основе Молодежной сети ДН, созданной 4 октября 2021 года по инициативе президента Азербайджана Ильхама Алиева, создана Молодежная организация Движения неприсоединения. Устав, логотип и флаг организации, постоянный секретариат которой будет находиться в Баку, также были утверждены сегодня в рамках Шушинской сессии саммита.

В рамках мероприятия с участием представителей Министерства иностранных дел Азербайджана, Министерства молодежи и спорта, Управления государственного заповедника города Шуша и стран Движения неприсоединения состоялся обмен мнениями об итогах Молодежного саммита ДН и дальнейшей деятельности Молодежной организации.