В Шуше состоялась Международная конференция по лидерству и дипломатии

В Шуше состоялась Международная конференция по лидерству и дипломатии

В Шуше состоялась Международная конференция по лидерству и дипломатии

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В Шуше прошла Международная конференция по лидерству и дипломатии. Как сообщает корреспондент Report, конференция прошла в рамках международной программы "Шуша - молодежная столица Организации исламского сотрудничества 2024". Открывая мероприятие, директор Евразийского регионального центра молодежного форума ОИС Эльчин Аскеров подчеркнул важность темы лидерства и дипломатии для молодежи. Участники конференции приняли участие в панельных дискуссиях о роли лидерства в международных отношениях. Также в рамках мероприятия был проведен обширный семинар, посвященный климатической дипломатии. Подпишитесь на нашу страницу в Instagram