В Шуше состоялась Международная конференция по лидерству и дипломатии

В Шуше прошла Международная конференция по лидерству и дипломатии.
Как сообщает корреспондент Report, конференция прошла в рамках международной программы "Шуша - молодежная столица Организации исламского сотрудничества 2024".
Открывая мероприятие, директор Евразийского регионального центра молодежного форума ОИС Эльчин Аскеров подчеркнул важность темы лидерства и дипломатии для молодежи.
Участники конференции приняли участие в панельных дискуссиях о роли лидерства в международных отношениях.
Также в рамках мероприятия был проведен обширный семинар, посвященный климатической дипломатии.