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В Шуше состоялась Международная конференция по лидерству и дипломатии

В Шуше состоялась Международная конференция по лидерству и дипломатии В Шуше состоялась Международная конференция по лидерству и дипломатии
Внешняя политика
5 июня 2024 г. 18:40
В Шуше состоялась Международная конференция по лидерству и дипломатии

В Шуше прошла Международная конференция по лидерству и дипломатии.

Как сообщает корреспондент Report, конференция прошла в рамках международной программы "Шуша - молодежная столица Организации исламского сотрудничества 2024".

Открывая мероприятие, директор Евразийского регионального центра молодежного форума ОИС Эльчин Аскеров подчеркнул важность темы лидерства и дипломатии для молодежи.

Участники конференции приняли участие в панельных дискуссиях о роли лидерства в международных отношениях.

Также в рамках мероприятия был проведен обширный семинар, посвященный климатической дипломатии.

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Версия на азербайджанском языке Şuşada Beynəlxalq Liderlik və Diplomatiya Konfransı keçirilib

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