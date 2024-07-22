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В Шуше состоится презентация отчета об эволюции французского колониализма

В Шуше состоится презентация отчета об эволюции французского колониализма Сегодня в рамках Второго Шушинского глобального медиафорума на тему "Разоблачение ложных нарративов: борьба с дезинформацией" в Шуше состоится презентация отчета под названием "Эволюция французского колониализма: политическое и конституционное исследовани
Внешняя политика
22 июля 2024 г. 08:00
В Шуше состоится презентация отчета об эволюции французского колониализма

Сегодня в рамках Второго Шушинского глобального медиафорума на тему "Разоблачение ложных нарративов: борьба с дезинформацией" в Шуше состоится презентация отчета под названием "Эволюция французского колониализма: политическое и конституционное исследование" известного американского эксперта ООН, доктора Карлайла Корбена, составленного по заказу Бакинской инициативной группы.

Как передает Report, презентацию проведет автор документа, а также исполнительный директор Бакинской инициативной группы Аббас Аббасов.

В исследовании из около 140 страниц рассказывается об истории колонизации бывших и нынешних французских колоний - Вьетнама, Алжира, Новой Каледонии (Канаки), Французской Полинезии (Маохи Нуи), Сен-Мартена, Сен-Бартелеми, Майотты (считается территорией Союза Нормандских островов), Реюньона, Мартиники, Гваделупы и Французской Гвинеи, а также представляется информация о современной колониальной политике Франции. В отчете, составленном на основе международно-правовых документов, приводится обширные сведения о преступлениях, совершенных и совершаемых в настоящее время Францией (этнические чистки, работорговля, репрессии против местного населения, аресты и убийства, голод и т.д.), невыполнении этой страной резолюций ООН, а также политических, военно-стратегических и экономических интересах Франции, которые стоят в корне упомянутых преступлений.

Также особо подчеркивается, что в основе происходящих в Новой Каледонии процессов лежит игнорирование президентом Франции Эмманюэлем Макроном требований местного населения относительно процесса деколонизации и его стремление насильственно продвигать свою колониальную политику. Кроме того, отмечается, что попытки французских официальных лиц выдать недавние беспорядки в Новой Каледонии за вмешательство внешних сил, в частности Азербайджана, безосновательны, и это направлено на отвлечение международного сообщества от законных требований местного канакского народа.

Отметим, что исследование послужит повышению осведомленности мирового сообщества о противоречащих международному праву действиях французского правительства в колониях и привлечению внимания к проблеме колониализма. Отчет также планируется направить в ООН и ее специализированные учреждения, а также Движение неприсоединения, Евросоюз, Африканский союз, ОБСЕ и другие международные организации.

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Версия на азербайджанском языке Bu gün Şuşada BTQ-nin sifarişi ilə yazılmış neokolonializmlə bağlı hesabatın təqdimatı olacaq

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