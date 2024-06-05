В Шуше прошла дискуссия "Исламской молодежи во имя мира и согласия"

В рамках Международной программы "Шуша – молодежная столица ОИС 2024" в Шуше состоялась панельная дискуссия "Исламской молодежи во имя мира и согласия".

В рамках Международной программы "Шуша – молодежная столица ОИС 2024" в Шуше состоялась панельная дискуссия "Исламской молодежи во имя мира и согласия".

Как передает корреспондент Report с места проведения мероприятия, дискуссии объявила открытыми заместитель министра молодежи и спорта Азербайджана Индира Гаджиева.

По ее словам, молодые люди, участвуя в таких дискуссиях, совершенствуются в плане осведомленности.

"Каждый из вас - будущее своей страны. Вы знаете, что в последние годы часто говорят о регионализации. Она имеет значение не только в контексте географического расположения, но и разного восприятия. Объединяющие нас история и ценности играют важную роль. Поэтому я хочу, чтобы вы обсудили свои взгляды на эти нюансы, свое отношение к ценностям, которые нас объединяют", - отметила И.Гаджиева.

В дискуссиях также приняли участие ректор Азербайджанского института теологии Агиль Ширинов, директор Регионального центра по Евразии Молодежного форума Организации исламского сотрудничества (ICYF) Эльчин Аскеров, ректор Исламского университета Уганды Исмаил Симбва Гьягенда.

Мероприятие завершилось заключительными выступлениями, в которых подчеркивалась важность диалога и сотрудничества в обеспечении мира и гармонии между сообществами.