О нас

В Шуше прошла дискуссия "Исламской молодежи во имя мира и согласия"

В Шуше прошла дискуссия "Исламской молодежи во имя мира и согласия" В рамках Международной программы "Шуша – молодежная столица ОИС 2024" в Шуше состоялась панельная дискуссия "Исламской молодежи во имя мира и согласия".
Внешняя политика
5 июня 2024 г. 22:43
В Шуше прошла дискуссия Исламской молодежи во имя мира и согласия

В рамках Международной программы "Шуша – молодежная столица ОИС 2024" в Шуше состоялась панельная дискуссия "Исламской молодежи во имя мира и согласия".

Как передает корреспондент Report с места проведения мероприятия, дискуссии объявила открытыми заместитель министра молодежи и спорта Азербайджана Индира Гаджиева.

По ее словам, молодые люди, участвуя в таких дискуссиях, совершенствуются в плане осведомленности.

"Каждый из вас - будущее своей страны. Вы знаете, что в последние годы часто говорят о регионализации. Она имеет значение не только в контексте географического расположения, но и разного восприятия. Объединяющие нас история и ценности играют важную роль. Поэтому я хочу, чтобы вы обсудили свои взгляды на эти нюансы, свое отношение к ценностям, которые нас объединяют", - отметила И.Гаджиева.

В дискуссиях также приняли участие ректор Азербайджанского института теологии Агиль Ширинов, директор Регионального центра по Евразии Молодежного форума Организации исламского сотрудничества (ICYF) Эльчин Аскеров, ректор Исламского университета Уганды Исмаил Симбва Гьягенда.

Мероприятие завершилось заключительными выступлениями, в которых подчеркивалась важность диалога и сотрудничества в обеспечении мира и гармонии между сообществами.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Şuşada Sülh və Harmoniya üçün İslam Gənclərinin müzakirəsi keçirilib

Другие новости из категории

Завершился второй день международной программы Шуша – молодежная столица ОИС 2024
Завершился второй день международной программы "Шуша – молодежная столица ОИС 2024"
5 июня 2024 г. 22:48
Спикер парламента Турции прибыл в Баку
Спикер парламента Турции прибыл в Баку
5 июня 2024 г. 21:38
Шахбаз Шариф пригласил президента Ильхама Алиева посетить с визитом Пакистан
Шахбаз Шариф пригласил президента Ильхама Алиева посетить с визитом Пакистан
5 июня 2024 г. 21:35
Азербайджан и Эстония обсудили перспективы многостороннего сотрудничества
Азербайджан и Эстония обсудили перспективы многостороннего сотрудничества
5 июня 2024 г. 20:36
Сахиль Бабаев: В Азербайджане ведется работа по ратификации еще двух конвенций МОТ
ФотоСахиль Бабаев: В Азербайджане ведется работа по ратификации еще двух конвенций МОТ
5 июня 2024 г. 18:49
В Шуше состоялась Международная конференция по лидерству и дипломатии
В Шуше состоялась Международная конференция по лидерству и дипломатии
5 июня 2024 г. 18:40
Президент Азербайджана позвонил президенту ОАЭ
Президент Азербайджана позвонил президенту ОАЭ
5 июня 2024 г. 18:15
Состоялся телефонный разговор между президентом Ильхамом Алиевым и и.о. президента Ирана
Состоялся телефонный разговор между президентом Ильхамом Алиевым и и.о. президента Ирана
5 июня 2024 г. 17:59
Джейхун Байрамов и замгоссекретаря МИД Польши обсудили сотрудничество в борьбе с изменением климата
ФотоДжейхун Байрамов и замгоссекретаря МИД Польши обсудили сотрудничество в борьбе с изменением климата
5 июня 2024 г. 17:46
В Баку состоялось третье заседание группы молодых парламентариев ТюркПА
В Баку состоялось третье заседание группы молодых парламентариев ТюркПА
5 июня 2024 г. 17:28

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi