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В Шуше проходит конференция на тему азербайджано-турецких стратегических отношений

В Шуше проходит конференция на тему азербайджано-турецких стратегических отношений В культурной столице Азербайджана - городе Шуше проходит конференция "Азербайджано-турецкие стратегические союзнические отношения - источник мира и стабильности для Кавказа и региона", посвященная первой годовщине Шушинской декларации.
Внешняя политика
15 июня 2022 г. 10:19
В Шуше проходит конференция на тему азербайджано-турецких стратегических отношений

В культурной столице Азербайджана - городе Шуше проходит конференция "Азербайджано-турецкие стратегические союзнические отношения - источник мира и стабильности для Кавказа и региона", посвященная первой годовщине Шушинской декларации.

Как сообщает Report, в заседании принимают участие представители государств и правительств Азербайджана и Турции, а также представители политических партий обеих стран.

Сначала на конференции прозвучали государственные гимны Азербайджана и Турции, минутой молчания была почтена память шехидов, отдавших жизни за территориальную целостность и независимость обеих стран.

Далее будет зачитано обращение президента Азербайджана Ильхама Алиева к участникам конференции.

Мероприятие будет продолжено панельными обсуждениями по вопросам, вытекающим из Шушинской декларации.

Отметим, что в заседании примут участие бывший премьер-министр Турции, председатель Совета старейшин Организации тюркских государств, заместитель председателя правящей Партии справедливости и развития Турции (AKP) Бинали Йылдырым, министр сельского и лесного хозяйства Вахит Киришчи, министр культуры и туризма Мехмет Нури Эрсой, генеральный секретарь Партии националистического движения (MHP) Исмаил Бююкатаман.

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Версия на азербайджанском языке Şuşada Bəyannamənin birinci ildönümünə həsr olunan beynəlxalq konfrans başlayıb

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