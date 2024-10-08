В Шуше проходит IV заседание министров здравоохранения ОТГ

В Шуше проходит IV заседание министров здравоохранения стран-членов и наблюдателей Организации тюркских государств (ОТГ).

В Шуше проходит IV заседание министров здравоохранения стран-членов и наблюдателей Организации тюркских государств (ОТГ).

Как сообщает Report, мероприятие организовано совместно Министерством здравоохранения Азербайджана и ОТГ.

В заседании участвуют генеральный секретарь организации Кубанычбек Омуралиев, министр здравоохранения Азербайджана Теймур Мусаев, министры стран-членов и наблюдателей, специальный представитель президента Азербайджана в Шушинском районе Айдын Керимов, а также ученые из разных стран.

В завершение мероприятия будет принят итоговый документ – Совместная декларация.