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В Шуше представлен отчет о французском колониализме

В Шуше представлен отчет о французском колониализме В рамках II Шушинского глобального медиафорума представлен отчет под названием "Эволюция французского колониализма: политическое и конституционное исследование".
Внешняя политика
22 июля 2024 г. 11:13
В Шуше представлен отчет о французском колониализме

В рамках II Шушинского глобального медиафорума представлен отчет под названием "Эволюция французского колониализма: политическое и конституционное исследование".

Как передает корреспондент Report из города Шуша, документ подготовлен по заказу Бакинской инициативной группы ведущим экспертом ООН, гражданином США доктором Карлайлом Г. Корбином.

В исследовании объемом около 140 страниц представлена информация об истории колонизации бывших и нынешних колоний Франции - Вьетнама, Алжира, Новой Каледонии (Канаки), Французской Полинезии (Маохи Нуи), Сен-Мартена, Сен-Бартелеми, Майотты (считается территорией Союза Коморских островов), Реюньона, Мартиники, Гваделупы и Французской Гвианы, а также о нынешней колониальной политике Франции.

В отчете, составленном на основе международных правовых документов, подробно рассказывается о преступлениях, совершенных и совершаемых Францией (этнические чистки, работорговля, репрессии местного населения, аресты и убийства, голод и т.д.), невыполнении резолюций ООН, а также политических, военно-стратегических и экономических интересах Франции, лежащих в основе этих действий.

Отчет также планируется направить в ООН и ее специализированные учреждения, а также Движение неприсоединения, Евросоюз, Африканский союз, ОБСЕ и другие международные организации.

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Версия на английском языке Study on French colonialism presented at 2nd Shusha Global Media Forum
Версия на азербайджанском языке ФотоŞuşada fransız kolonializminə dair hesabat təqdim edilib

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