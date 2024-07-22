В Шуше представлен отчет о французском колониализме

В рамках II Шушинского глобального медиафорума представлен отчет под названием "Эволюция французского колониализма: политическое и конституционное исследование".

В рамках II Шушинского глобального медиафорума представлен отчет под названием "Эволюция французского колониализма: политическое и конституционное исследование".

Как передает корреспондент Report из города Шуша, документ подготовлен по заказу Бакинской инициативной группы ведущим экспертом ООН, гражданином США доктором Карлайлом Г. Корбином.

В исследовании объемом около 140 страниц представлена информация об истории колонизации бывших и нынешних колоний Франции - Вьетнама, Алжира, Новой Каледонии (Канаки), Французской Полинезии (Маохи Нуи), Сен-Мартена, Сен-Бартелеми, Майотты (считается территорией Союза Коморских островов), Реюньона, Мартиники, Гваделупы и Французской Гвианы, а также о нынешней колониальной политике Франции.

В отчете, составленном на основе международных правовых документов, подробно рассказывается о преступлениях, совершенных и совершаемых Францией (этнические чистки, работорговля, репрессии местного населения, аресты и убийства, голод и т.д.), невыполнении резолюций ООН, а также политических, военно-стратегических и экономических интересах Франции, лежащих в основе этих действий.

Отчет также планируется направить в ООН и ее специализированные учреждения, а также Движение неприсоединения, Евросоюз, Африканский союз, ОБСЕ и другие международные организации.