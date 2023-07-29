В Шуше подписан договор о создании Организации профсоюзов тюркских государств

В Шуше подписан договор о создании Организации профсоюзов тюркских государств.

В Шуше подписан договор о создании Организации профсоюзов тюркских государств.

Как сообщает Report, сегодня в культурной столице Азербайджана состоялось совместное собрание профсоюзов тюркских государств.

В мероприятии приняли участие руководители и представители Конфедерации профсоюзов Азербайджана, Федерации профсоюзов Казахстана, Конфедерации профсоюзных организаций Турции (TÜRK İŞ), Федерации профсоюзов Кыргызстана и Федерации профсоюзов Узбекистана.

Председатель Конфедерации профсоюзов Азербайджана, депутат Милли Меджлиса Саттар Мохбалиев во время своего выступления напомнил, что Совет сотрудничества тюркоязычных государств был создан в 2009 году в городе Нахчыване: "Объединение братских стран стало возможным благодаря усилиям и решимости президента Азербайджана Ильхама Алиева и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана".

В рамках мероприятия был подписан договор о создании Организации профсоюзов тюркских государств.

Отметим, что целью создания организации является объединение усилий по эффективной защите интересов и трудовых прав работников, обеспечение свободы деятельности.