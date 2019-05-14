В американском штате Небраска 28 мая объявлено Национальным днем Азербайджана

Губернатор американского штата Небраска Пит Рикетс подписал официальную декларацию в связи со 101-летием Азербайджанской Демократической Республики.

Как сообщает Report, в декларации говорится, что 28 мая 1918 года отмечалось создание первой на мусульманском Востоке светской парламентской республики и признание ее другими демократическими государствами мира, в том числе США.

В документе отмечается, что АДР за короткий срок независимости признала равное право голоса всех граждан независимо от национальности, пола, этнической или религиозной принадлежности и впервые в мусульманском мире предоставила женщинам избирательное право.

П.Рикетс отметил, что Азербайджан за течение 28 лет укрепил свою независимость и суверенитет, и в настоящее время является союзником и стратегическим партнером США в одном из важнейших регионов – Каспийском регионе.

В декларации сообщается, что в связи со 101-летием АДР 28 мая будет праздноваться проживающими в штате Небраска азербайджанцами как День Республики.

В подписанной губернатором декларации 28 мая 2019 года объявлено в Портленде Национальным днем Азербайджана.