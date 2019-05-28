В американском штате Аризона 28 мая объявлено Национальным днем Азербайджана

В столице американского штата Аризона, городе Финикс, 28 мая объявлен Национальным днем Азербайджана.

Как сообщили Report в Генконсульстве Азербайджана в Лос-Анджелесе, соответствующую декларацию подписала мэр города Кейт Гальего (Kate Gallego).

В документе подчеркивается, что азербайджанский народ создал первую в мусульманском мире светскую и демократическую республику.

В декларации отмечается, что в 1991 году, после восстановления независимости Азербайджана, США одними из первых признали независимость нашей страны и наладили с ней дипломатические отношения. Подчеркивается, что с момента восстановления независимости суверенитет и независимость страны еще более укрепились, Азербайджан превратился в один из самых быстро развивающихся и передовых государств мира, и ныне это страна с самой крупной экономикой в регионе и самый большой торговый партнер США на Южном Кавказе.

В документе также отмечается, что проживающие в мире азербайджанцы, в том числе в Финиксе, отмечают 28 мая как Национальный день Азербайджана, и не забывают о том вкладе, который их предки внесли в развитие демократии в регионе, а также Центральной Азии и Ближнем Востоке, и успехи Азербайджанской Республики как независимого государства.

В завершение декларации мэр К.Гальего объявила 28 мая Национальным днем Азербайджана в городе Финикс и призвала жителей города отмечать данный праздник.

Отметим, что город Финикс с 1,6 млн человек населения считается пятым по численности населения городом в США.