В штатах США организована информационная акция о Ходжалинской трагедии

При поддержке Государственного комитета по работе с диаспорой и совместной организации представителей азербайджанских общин Юты и Нью-Йорка Асмар Гусейновой и Кямрана Гараева была проведена информационная акция

При поддержке Государственного комитета по работе с диаспорой и совместной организации представителей азербайджанских общин Юты и Нью-Йорка Асмар Гусейновой и Кямрана Гараева была проведена информационная акция, посвященная 29-й годовщине Ходжалинской трагедии.

Как передает Report, 25 февраля автомобили с лед-экранами, демонстрирующими правду о Ходжалинском геноциде, двигались по городам Атланта, штат Джорджия, Нэшвилл, штат Теннесси, Бостон, штат Массачусетс, а также в Нью-Йорке и Вашингтоне.

На экране демонстрировались трехцветный государственный флаг, слово "Азербайджан", надпись "Справедливость Ходжалы!", "Мы помним!", лозунги, фотографии "Ходжалинский геноцид. 26 февраля 1992 года", "Агдам. Похороны жертв Ходжалы", "63 ребенка были убиты, 76 детей стали инвалидами", "25 младенцев потеряли обоих родителей, 130 потеряли одного из родителей, 8 семей были полностью уничтожены", "Армянский писатель Давид Хердиян признался в жестокости в Ходжалы" и т.д.

Акция охватила улицы и площади в 5 штатах, где расположены государственные структуры, авторитетные международные организации, посольства и консульства Армении, а также улицы и площади с интенсивным движением людей.