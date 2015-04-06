В штаб-квартире СНГ состоится заседание Совета постпредов Содружества

Баку. 6 апреля. REPORT.AZ/ 14 апреля в Исполнительном комитете СНГ в столице Беларуси состоится заседание Совета постоянных полномочных представителей государств – участников Содружества при уставных и других органах организации. Об этом сообщает Report со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

На очередном заседании предполагается рассмотреть вопросы: об итогах заседания Совета министров иностранных дел Содружества, задачах Совета и Исполнительного комитета СНГ по реализации принятых документов, о ходе реализации Плана основных мероприятий по подготовке и празднованию 70-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов, о подготовке к 25-летию СНГ и другие.