В штаб-квартире ООН отметили праздник Новруз

В штаб-квартире ООН в Нью-Йорке отметили праздник Новруз.

В штаб-квартире ООН в Нью-Йорке отметили праздник Новруз.

Как передает американское бюро Report , участников мероприятия поздравил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

Церемонию организовало постоянное представительство 12 стран (Турции, Афганистана, Азербайджана, Индии, Ирака, Ирана, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана, Пакистана и Узбекистана), отмечающих Новруз при ООН.

Генсек отметил, что Новруз - это праздник новых начинаний, начало нового года, весны и обновление природы, объединяющий миллионы людей, поколений и народов. Гутерриш направил поздравления представителям всех народов, празднующим Новруз.

В своем выступлении президент 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Деннис Фрэнсис заявил, что торжественное празднование праздника Новруз, которое уже много лет проводят триста миллионов человек по всему миру, служит укреплению солидарности народов.

Затем были заслушаны выступления представителей постоянных представительств 12 стран при ООН.

Выступивший на мероприятии заместитель постпреда Азербайджана при ООН Тофиг Мусаев передал участникам искренние поздравления и добрые пожелания по случаю праздника Новруз.

На мероприятии был показан видеоролик, демонстрирующий атрибуты, обычаи и традиции праздника Новруз в 12 разных странах. На изображениях представлена ​​богатая культура и история Азербайджана, красоты Баку, традиции Новруза и национальные блюда. На мероприятии гостям также подарили огромную хончу с атрибутами Новруза.