О нас

В штаб-квартире ООН отметили праздник Новруз

В штаб-квартире ООН отметили праздник Новруз В штаб-квартире ООН в Нью-Йорке отметили праздник Новруз.
Внешняя политика
21 марта 2024 г. 04:48
В штаб-квартире ООН отметили праздник Новруз

В штаб-квартире ООН в Нью-Йорке отметили праздник Новруз.

Как передает американское бюро Report, участников мероприятия поздравил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

Церемонию организовало постоянное представительство 12 стран (Турции, Афганистана, Азербайджана, Индии, Ирака, Ирана, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана, Пакистана и Узбекистана), отмечающих Новруз при ООН.

Генсек отметил, что Новруз - это праздник новых начинаний, начало нового года, весны и обновление природы, объединяющий миллионы людей, поколений и народов. Гутерриш направил поздравления представителям всех народов, празднующим Новруз.

В своем выступлении президент 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Деннис Фрэнсис заявил, что торжественное празднование праздника Новруз, которое уже много лет проводят триста миллионов человек по всему миру, служит укреплению солидарности народов.

Затем были заслушаны выступления представителей постоянных представительств 12 стран при ООН.

Выступивший на мероприятии заместитель постпреда Азербайджана при ООН Тофиг Мусаев передал участникам искренние поздравления и добрые пожелания по случаю праздника Новруз.

На мероприятии был показан видеоролик, демонстрирующий атрибуты, обычаи и традиции праздника Новруз в 12 разных странах. На изображениях представлена ​​богатая культура и история Азербайджана, красоты Баку, традиции Новруза и национальные блюда. На мероприятии гостям также подарили огромную хончу с атрибутами Новруза.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке ФотоBMT-də Novruz şənliyində Azərbaycan mədəniyyəti, tarixi, təamları nümayiş olunub

Экслюзивные новости

Ник Медич: Развитые страны должны быть на передовой в борьбе с изменением климата
Ник Медич: Развитые страны должны быть на передовой в борьбе с изменением климата
20 марта 2024 г. 10:35
Теодор Дечев: Азербайджан стал одним из основ энергетической безопасности Болгарии
Теодор Дечев: Азербайджан стал одним из основ энергетической безопасности Болгарии
19 марта 2024 г. 15:10
Андрей Боич: Климатическая политика должна быть увязана с экономическими вопросами
Андрей Боич: Климатическая политика должна быть увязана с экономическими вопросами
19 марта 2024 г. 13:06
Ла Камера: Международные фининституты должны поддержать обновление энергетической инфраструктуры
Ла Камера: Международные фининституты должны поддержать обновление энергетической инфраструктуры
18 марта 2024 г. 13:40
Гендиректор IRENA: Сотрудничество с Азербайджаном по COP29 идет по всем направлениям
Гендиректор IRENA: Сотрудничество с Азербайджаном по COP29 идет по всем направлениям
18 марта 2024 г. 12:09
Гендиректор IRENA: Большие ожидания от COP29 - обеспечить согласование обязательств стран с реальностью
ФотоГендиректор IRENA: Большие ожидания от COP29 - обеспечить согласование обязательств стран с реальностью
18 марта 2024 г. 10:51
Ана Паласио: Азербайджан сможет добиться соглашения между мировыми державами
Ана Паласио: Азербайджан сможет добиться соглашения между мировыми державами
14 марта 2024 г. 18:02
Наринен: Поддержка стран региона будет способствовать миру между Баку и Ереваном
Наринен: Поддержка стран региона будет способствовать миру между Баку и Ереваном
14 марта 2024 г. 15:07
Фрумери: Швеция готова содействовать COP29 для ускорения действий по климату
Фрумери: Швеция готова содействовать COP29 для ускорения действий по климату
13 марта 2024 г. 15:00
Посол по климату: Швеция работает над правовой базой по стимулированию зеленого перехода
Посол по климату: Швеция работает над правовой базой по стимулированию зеленого перехода
13 марта 2024 г. 14:30

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi