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В штаб-квартире НАТО отметили День Вооруженных сил Азербайджана

В штаб-квартире НАТО отметили День Вооруженных сил Азербайджана По случаю 105-летия создания Вооруженных сил Азербайджана и 100-летия со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева представительство Азербайджана при НАТО организовало в штаб-квартире Альянса в Брюсселе официальный прием и фотовыставку.
Внешняя политика
26 июня 2023 г. 13:12
В штаб-квартире НАТО отметили День Вооруженных сил Азербайджана

По случаю 105-летия создания Вооруженных сил Азербайджана и 100-летия со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева представительство Азербайджана при НАТО организовало в штаб-квартире Альянса в Брюсселе официальный прием и фотовыставку.

Об этом Report сообщили в представительстве Азербайджана в НАТО.

Сообщается, что в мероприятии приняли участие помощники генсека НАТО, послы, военные представители, члены дипкорпуса стран-членов Альянса, члены Международного штаба и Международного военного штаба НАТО, Верховного главнокомандования ОВС НАТО в Европе (SHAPE), а также высокопоставленные должностные лица Агентства поддержки и снабжения НАТО.

Выступившие на мероприятии глава представительства Азербайджана в НАТО Джафар Гусейнзаде и военный представитель Вооруженных сил в Военном комитете Альянса полковник Агаверди Гулиев рассказали о создании и пути развития ВС Азербайджана и партнерских отношениях с НАТО.

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Версия на азербайджанском языке ФотоNATO-nun mənzil-qərargahında Azərbaycanın Silahlı Qüvvələr Günü qeyd edilib

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