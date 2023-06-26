В штаб-квартире НАТО отметили День Вооруженных сил Азербайджана

По случаю 105-летия создания Вооруженных сил Азербайджана и 100-летия со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева представительство Азербайджана при НАТО организовало в штаб-квартире Альянса в Брюсселе официальный прием и фотовыставку.

По случаю 105-летия создания Вооруженных сил Азербайджана и 100-летия со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева представительство Азербайджана при НАТО организовало в штаб-квартире Альянса в Брюсселе официальный прием и фотовыставку.

Об этом Report сообщили в представительстве Азербайджана в НАТО.

Сообщается, что в мероприятии приняли участие помощники генсека НАТО, послы, военные представители, члены дипкорпуса стран-членов Альянса, члены Международного штаба и Международного военного штаба НАТО, Верховного главнокомандования ОВС НАТО в Европе (SHAPE), а также высокопоставленные должностные лица Агентства поддержки и снабжения НАТО.

Выступившие на мероприятии глава представительства Азербайджана в НАТО Джафар Гусейнзаде и военный представитель Вооруженных сил в Военном комитете Альянса полковник Агаверди Гулиев рассказали о создании и пути развития ВС Азербайджана и партнерских отношениях с НАТО.