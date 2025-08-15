В штаб-квартире Молодежной организации ДН прошло мероприятие YouthLead Dialogues

О нас

15 августа 2025 г. 11:53
В штаб-квартире Молодежной организации Движения неприсоединения (МОДН) прошло мероприятие под названием YouthLead Dialogues.

Как сообщает Report, цель мероприятия - подготовка к фестивалю YouthLead, который является молодежной инициативой и организуется в рамках Генеральной Ассамблеи ООН.

Фестиваль YouthLead превратится в недельное движение в ходе Генассамблеи ООН и завершится встречей высокого уровня, посвященной 30-летию Всемирной программы действий для молодежи (ВПДМ).

Традиционный диалог МОДН, проводимый в рамках партнерства с офисом постоянного координатора ООН в Азербайджане, продолжился в формате панельной дискуссии.

В мероприятии, организованном в гибридном формате, приняли участие около 40 молодых людей, а также представители Национальных отделений МОДН в Азии, Африке и Латинской Америке. В завершение мероприятия участники поделились своими идеями о том, как достичь желаемого будущего.

