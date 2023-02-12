В штабе МЧС Азербайджане в Кахраманмараше состоялось совместное совещание

В штаб-квартире МЧС в зоне землетрясения состоялась встреча с турецкими коллегами.

В штабе спасательных сил МЧС Азербайджана в Кахраманмараше состоялась встреча с турецкими коллегами

Об этом Report сообщили в МЧС Азербайджана.

В соответствии с указанием президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева, спасатели Министерства по чрезвычайным ситуациям продолжают поисково-спасательные операции и работы по ликвидации последствий сильного землетрясения, произошедшего в Турецкой Республике.

В этом контексте в штабе спасательных сил МЧС в Кахраманмараше состоялось совместное совещание с представителями Агентства по управлению в чрезвычайных ситуациях Турецкой Республики (AFAD).

На совещании были обсуждены оперативная обстановка и дальнейшие шаги, которые необходимо предпринять. Также были рассмотрены вопросы, связанные со строительством палаток, отправленных МЧС в братскую страну по указанию президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева для размещения людей, пострадавших от землетрясения.