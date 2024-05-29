В штаб-квартире БИГ состоялась встреча с делегацией Французской Полинезии

В штаб-квартире Бакинской инициативной группы (БИГ) состоялась встреча с представителями правящей партии Французской Полинезии - "Тавини".

В штаб-квартире Бакинской инициативной группы (БИГ) состоялась встреча с представителями правящей партии Французской Полинезии - "Тавини".

Как сообщает Report, в ходе встречи стороны обсудили пути дальнейшего развития сотрудничества, а также продолжения практической деятельности в различных сферах.

На встрече была еще раз подчеркнута важность меморандума о сотрудничестве, подписанного между БИГ и партией "Тавини" в рамках международной конференции "Освобождение от колониализма: последствия ассимиляции и ее влияние на реализацию прав человека", прошедшей 30 мая в офисе ООН в Вене.

Представители партии "Тавини" высоко оценили роль Азербайджана в борьбе с колониализмом.

Делегация Французской Полинезии еще раз выразила благодарность Азербайджану за поддержку в процессе деколонизации.

Исполнительный директор БИГ Аббас Аббасов заявил, что представленная им структура и впредь будет поддерживать правую борьбу народов с колониализмом.