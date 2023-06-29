В Шотландии обсудили вопросы сотрудничества с Азербайджаном

Посол Азербайджана в Великобритании Элин Сулейманов во время визита в столицу Шотландии город Эдинбург встретился с председателем парламента Элисон Джонстон, а также с министрами и членами различных партий.

Посол Азербайджана в Великобритании Элин Сулейманов в рамках визита в столицу Шотландии город Эдинбург встретился с председателем парламента Элисон Джонстон, а также с министрами и членами различных партий.

Об этом Report сообщили в посольстве Азербайджана в Великобритании.

В ходе встреч была предоставлена информация о наличии в Шотландии активной азербайджанской общины и большого количества азербайджанских студентов, обучающихся в местных вузах.

Посол проинформировал о текущей ситуации в регионе, процессе нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией, реконструкционных и восстановительных работах на освобожденных от оккупации территориях, а также работах по разминированию.

В то же время было отмечено, что Шотландия, имеющая исторические традиции в нефтегазовой сфере, играет ведущую роль в процессе перехода на зеленую энергию, и отмечены большие возможности для сотрудничества в этой области, которая является приоритетным направлением для Азербайджана.

Опыт Шотландии в использовании возобновляемых источников энергии стала главной темой обсуждения на встречах.

В рамках визита посол Элин Сулейманов также встретился с журналистами ведущей газеты Шотландии Scotsman. В статье, опубликованной в упомянутой газете после проведенной встречи, сообщалось о призывах азербайджанской стороны в направлении продвижения к прочному миру с соседней Арменией.