В Шотландии обсудили вопросы сотрудничества с Азербайджаном

Посол Азербайджана в Великобритании Элин Сулейманов в рамках визита в столицу Шотландии город Эдинбург встретился с председателем парламента Элисон Джонстон, а также с министрами и членами различных партий.
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В ходе встреч была предоставлена информация о наличии в Шотландии активной азербайджанской общины и большого количества азербайджанских студентов, обучающихся в местных вузах.
Посол проинформировал о текущей ситуации в регионе, процессе нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией, реконструкционных и восстановительных работах на освобожденных от оккупации территориях, а также работах по разминированию.
В то же время было отмечено, что Шотландия, имеющая исторические традиции в нефтегазовой сфере, играет ведущую роль в процессе перехода на зеленую энергию, и отмечены большие возможности для сотрудничества в этой области, которая является приоритетным направлением для Азербайджана.
Опыт Шотландии в использовании возобновляемых источников энергии стала главной темой обсуждения на встречах.
В рамках визита посол Элин Сулейманов также встретился с журналистами ведущей газеты Шотландии Scotsman. В статье, опубликованной в упомянутой газете после проведенной встречи, сообщалось о призывах азербайджанской стороны в направлении продвижения к прочному миру с соседней Арменией.
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