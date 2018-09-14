В Шамахы после капитального ремонта состоялось открытие памятника "Тюркское шехидство" - ФОТО

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Шамахы. 14 сентября. REPORT.AZ/ В Шамахинском районе после капитального ремонта и реставрации состоялось открытие памятника "Тюркское шехидство" ("Türk şəhidliyi"), воздвигнутого в честь 130-ти тюркских шехидов.

Как сообщает ширванское бюро Report, на мероприятии присутствовали официальные лица двух стран, ветераны, представители интеллигенции, сотрудники посольства Турции в Азербайджане и внучка брата Нуру Паши Арзу Анвер Эроган.

К реставрационным работам приступили в апреле этого года при материальной и моральной поддержке Ассоциации независимых промышленников и предпринимателей (MÜSİAD).

Выступивший на мероприятии руководитель представительства MÜSİAD в Азербайджане Абдулрахман Узун заявил, что горд проделанной в Шамахы работой.

Выступившая Арзу Анвер Эроган коснулась продолжающейся на протяжении многих лет дружбы между Азербайджаном и Турцией: "Находиться сегодня здесь очень приятно. Дружба и братство между двумя странами будут вечными. Как и всегда, в случае, если Азербайджан столкнется с какой-либо проблемой, Турция всегда будет рядом с ним".