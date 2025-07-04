В Севилье обсуждено сотрудничество Азербайджана и Испании в области международного развития

На полях 4-й Глобальной конференции ООН по финансированию развития (FFD4) в испанской Севилье обсуждено сотрудничество Азербайджана и Испании в области содействия международному развитию.
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"На полях конференции FFD4 в Севилье провел содержательную встречу с руководителем Испанского агентства по международному развитию и сотрудничеству Антоном Лейсом Гарсией.
Мы изучили возможности налаживания эффективного сотрудничества посредством совместных проектов развития", - подчеркнул Э.Мехтиев.
Отметим, что FFD4 прошла с 30 июня по 3 июля. Азербайджан на мероприятии представляла делегация во главе с вице-премьером Самиром Шарифов, который также был избран вице-президентом конференции.