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В Сеуле прошел симпозиум, посвященный Ходжалинскому геноциду

В Сеуле прошел симпозиум, посвященный Ходжалинскому геноциду Посольство Азербайджана в Республике Корея совместно с Корейско-азербайджанским культурным центром и одной из корейских компаний организовало в Сеуле симпозиум, посвященный 32-й годовщине Ходжалинского геноцида.
Внешняя политика
26 февраля 2024 г. 14:05
В Сеуле прошел симпозиум, посвященный Ходжалинскому геноциду

Посольство Азербайджана в Республике Корея совместно с Корейско-азербайджанским культурным центром и одной из корейских компаний организовало в Сеуле симпозиум, посвященный 32-й годовщине Ходжалинского геноцида.

Об этом Report сообщили в пресс-службе посольства.

В мероприятии приняли участие руководители и сотрудники аккредитованных в Корее дипмиссий, представители корейских культурных, научных, образовательных кругов, СМИ и члены азербайджанской диаспоры.

Посол Азербайджана в Корее Рамин Гасанов проинформировал присутствующих о Ходжалинском геноциде и других многочисленных преступлениях, совершенных Арменией против азербайджанского народа.

Профессор кафедры культурной антропологии Университета Ханьян Ли Хи Су рассказал об истории и современном этапе отношений между народами Азербайджана и Кореи.

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Версия на азербайджанском языке ФотоSeulda Xocalı soyqırımına həsr olunmuş simpozium keçirilib

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