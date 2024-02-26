В Сеуле прошел симпозиум, посвященный Ходжалинскому геноциду

Посольство Азербайджана в Республике Корея совместно с Корейско-азербайджанским культурным центром и одной из корейских компаний организовало в Сеуле симпозиум, посвященный 32-й годовщине Ходжалинского геноцида.

Посольство Азербайджана в Республике Корея совместно с Корейско-азербайджанским культурным центром и одной из корейских компаний организовало в Сеуле симпозиум, посвященный 32-й годовщине Ходжалинского геноцида.

Об этом Report сообщили в пресс-службе посольства.

В мероприятии приняли участие руководители и сотрудники аккредитованных в Корее дипмиссий, представители корейских культурных, научных, образовательных кругов, СМИ и члены азербайджанской диаспоры.

Посол Азербайджана в Корее Рамин Гасанов проинформировал присутствующих о Ходжалинском геноциде и других многочисленных преступлениях, совершенных Арменией против азербайджанского народа.

Профессор кафедры культурной антропологии Университета Ханьян Ли Хи Су рассказал об истории и современном этапе отношений между народами Азербайджана и Кореи.