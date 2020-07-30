В Сенате Италии состоялись слушания в связи с последними провокациями Армении

Мероприятие транслировалось в прямом эфире на официальном телевизионном канале Сената Италии Senato TV и в социальных сетях Сената

В Постоянной комиссии Сената Италии по иностранным делам состоялись слушания в связи с последними военными провокациями Армении против Азербайджана.

Об этом Report сообщили в посольстве Азербайджана в Италии.

Открывая слушания, на которых принял участие посол Азербайджана в этой стране Мамед Ахмедзаде, председатель Постоянной комиссии Сената по иностранным делам, сенатор Вито Петрочелли отметил, что происходящие события серьезно обеспокоили Сенат Италии и подчеркнул необходимость проведения обсуждений на эту тему.

Затем посол Мамед Ахмедзаде дал более развернутую информацию по теме. Говоря об исторических корнях возникновения армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта, дипломат рассказал о переселении армян на территории Азербайджана, создании армянского государства на исторических землях Азербайджана, расширении армянских территорий за счет территорий Азербайджана, систематической депортации азербайджанцев со своих исторических земель на территории нынешней Армении, создании Нагорно-Карабахской автономной области в нагорной части Карабахского региона Азербайджана.

Дипломат проинформировал о новых территориальных претензиях Армении против Азербайджана в связи с нагорно-карабахским регионом, военной агрессии против Азербайджана, и результатах этой агрессии. Он озвучил требования документов, принятых многочисленными международными организациями, в том числе четырех резолюций Совета Безопасности ООН, которые Армения игнорирует, сообщил о деструктивных действиях армянской стороны, направленных на затягивание переговорного процесса, а также попытках укрепить статус-кво, связанный с конфликтом, незаконной деятельности на оккупированных территориях и нарушении режима прекращения огня.

Посол также рассказал, что начиная с 12 июля Армения предприняла новую военную авантюру против Азербайджана в направлении Товузского района, о причинах и целях, побудивших руководство Армении к этому. Он также сообщил, что неслучайно военный инцидент произошел на территории Товузского района, откуда проходит стратегическая транспортная инфраструктура, транспортирующая энергетические ресурсы Азербайджана в западные страны и на мировые рынки, в том числе нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан, посредством которого транспортируется сырая нефть и в Италию, и Южный газовый коридор, посредством которого через несколько месяцев начнется транспортировка природного газа. Не случайно, что военные провокации Армении на этой территории произошли за несколько месяцев до полного ввода в эксплуатацию Южного газового коридора.

В то же время, дипломат отметил, что Армения распространяет многочисленные дезинформации для манипулирования информацией о происходящих событиях, армянскими радикальными группами осуществлены акты физических нападений и вандализма в отношении дипломатических представительств Азербайджана за рубежом, дипломатического персонала и проживающих за рубежом азербайджанцев, также ими оказывается давление на зарубежные средства массовой информации, авторитетных общественных деятелей, политиков, объективно относящихся к процессам. Дипломат также выразил признательность итальянским парламентариям, поддерживающим справедливую позицию Азербайджана и делающим соответствующие заявления.

Ссылаясь на совместную декларацию по усилению многомерного стратегического партнерства, подписанную между двумя странами во время исторического государственного визита президента Азербайджанской Республики в Италию, он отметил, что Италия выразила поддержку независимости, суверенитету, территориальной целостности и международно признанным границам Азербайджана и поддерживает урегулирование армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта на основе основополагающих принципов Хельсинского итогового акта, в частности, суверенитета, территориальной целостности и неприкосновенности международных границ.

Исходя из этого, а также учитывая, что Италия, как первый председатель Минской конференции ОБСЕ, обладает институциональной памятью, имеет большие экономические и стратегические интересы в Азербайджане, экономическое сотрудничество между двумя странами не ограничивается поставками нефти и газа, в последние годы итальянские компании вовлечены в крупные проекты, а также опыт успешных моделей местной автономии в Италии, важно и полезно, что Италия приложит все усилия для решения армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта.

Мероприятие было продолжено комментариями и сессией вопросов и ответов со стороны итальянских сенаторов в связи с произошедшими событиями. Большинство сенаторов отметили важность урегулирования конфликта путем диалога и переговоров, важность исполнения резолюций Совета Безопасности ООН по урегулированию конфликта и наращивания усилий правительства Италии по урегулированию конфликта с точки зрения интересов Италии.

Со своей стороны, посол Азербайджана на основе вопросов сенаторов рассказал о позиции нашей страны в отношении урегулирования конфликта, о том, что конфликт является чисто территориальным конфликтом и не основан ни на каком религиозном факторе, как утверждают армяне. Он также отметил необходимость увеличения усилий международной общественности, в том числе сопредседателей Минской группы ОБСЕ для урегулирования конфликта.

Мероприятие транслировалось в прямом эфире на официальном телевизионном канале Сената Италии Senato TV и в социальных сетях Сената.