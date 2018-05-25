В Сенате Франции отметят 100-летие АДР

Париж. 25 мая. REPORT.AZ/ В Сенате Франции 29 мая пройдет "круглый стол", посвященный 100-летию Азербайджанской Демократической Республики.

Как сообщает западноевропейское бюро Report, мероприятию, которое состоится при организационной поддержке Ассоциации друзей Азербайджана во Франции, также оказывает поддержку посольство Азербайджана во Франции и руководитель группы дружбы Франция-Кавказ Сената Франции Ален Юпер.

В обсуждениях примут участие директор по исследованиям Практической школы по высшему образованию Джил Гутиер, кандидат наук Высшей школы социальных наук Джордж Мамулиа.