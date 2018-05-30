В Сенате Франции отметили 100-летие АДР

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Париж. 30 мая. REPORT.AZ/ В Сенате Франции состоялся "круглый стол", посвященный 100-летию Азербайджанской Демократической Республики.

Как сообщает западноевропейское бюро Report, в мероприятии, проведенном при организации Ассоциации друзей Азербайджана во Франции и содействии посольства АР во Франции, сенатора и руководителя группы дружбы Франция-Кавказ Сената Франции Алена Юпера, приняли участие сенаторы, депутаты, другие официальные лица Франции, профессора, журналисты и др.

Посол Рахман Мустафаев проинформировал участников о геополитических интересах большевиков, поддержке молодой демократической республики со стороны союзников, в том числе Франции, передовых и прогрессивных реформах периода АДР.

Профессор Высшей школы социальных наук Георгий Мамулия на основе материалов, которые долгие годы изучал в архивах Франции, дал подробную и полную информацию о признании АДР как независимого государства согласно Парижской мирной конференции, создании в тот период дипломатических отношений со многими странами мира, сообщил участникам полную и подробную информацию о подписании двусторонних и многосторонних договоров, соглашений. Он также рассказал о территориальных притязаниях Армении к Азербайджану, в частности, намерении захватить Нагорный Карабах, и тяжелых последствиях этого для всех кавказских государств.

Президент Ассоциации друзей Азербайджана во Франции Жан-Франсуа Мансель рассказал о том, что Азербайджан, который 100 лет назад заложил основу светскости, религиозной независимости, традиций мультикультурализма, присвоения права голоса женщинам, и сегодня успешно проводит политику в этом направлении, отметил, что Азербайджан превратился в самое миротворческое и развитое государство региона.

Профессор А.Юпер отметил, что сегодня в Азербайджане неотъемлемой частью государственной политики являются общечеловеческие ценности, светскость и равноправие мужчин и женщин, также рассказал о принятом в 2006 году в Азербайджане законе о гендерном равенстве, успешном обеспечении независимости вероисповедания путем наложения определенных ограничений в общественной и политических сферах.

Во время обсуждений директор по исследовательской части одного их престижных институтов Франции - Практической школы высших исследований Гиль Отье, депутат Андре Вилье, Жан-Пьер Аллали и другие подробно рассказали о нынешнем успешном развитии мусульманского государства Азербайджан, верности человеческим ценностям, традициям мультикультурализма.