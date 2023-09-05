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Словакия реализует проект “Умное село” в селе Баш-Гарвенд Агдамского района

Словакия реализует проект “Умное село” в селе Баш-Гарвенд Агдамского района В селе Баш-Гарвенд Агдамского района Словакией будет реализован проект “Умное село”.
Внешняя политика
5 сентября 2023 г. 19:39
Словакия реализует проект “Умное село” в селе Баш-Гарвенд Агдамского района

В селе Баш-Гарвенд Агдамского района Словакией будет реализован проект “Умное село”.

Как сообщает Report, об этом заявлено на встрече президента Азербайджана Ильхама Алиева с делегацией во главе с председателем парламента Словакии Борисом Колларом 5 сентября.

С удовлетворением было отмечено, что делегация Словакии посетит освобожденные от оккупации территории Азербайджана, что это создаст хорошую возможность для обстоятельного ознакомления с проводимыми на этих территориях широкомасштабными восстановительными работами.

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Версия на азербайджанском языке Ağdamın Baş Qərvənd kəndində Slovakiya tərəfindən “Ağıllı kənd” layihəsi həyata keçiriləcək

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