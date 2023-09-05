Словакия реализует проект “Умное село” в селе Баш-Гарвенд Агдамского района

В селе Баш-Гарвенд Агдамского района Словакией будет реализован проект “Умное село”.

В селе Баш-Гарвенд Агдамского района Словакией будет реализован проект “Умное село”.

Как сообщает Report, об этом заявлено на встрече президента Азербайджана Ильхама Алиева с делегацией во главе с председателем парламента Словакии Борисом Колларом 5 сентября.

С удовлетворением было отмечено, что делегация Словакии посетит освобожденные от оккупации территории Азербайджана, что это создаст хорошую возможность для обстоятельного ознакомления с проводимыми на этих территориях широкомасштабными восстановительными работами.