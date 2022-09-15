В СБ ООН призвали Баку и Ереван избегать дальнейшей эскалации ситуации на границе

В Нью-Йорке состоялось экстренное заседание Совета Безопасности ООН в связи с ситуацией на азербайджано-армянской границе.

В Нью-Йорке состоялось экстренное заседание Совета Безопасности ООН в связи с ситуацией на азербайджано-армянской границе.

Как сообщает Report, в ходе заседания выступили помощник Генерального секретаря ООН по делам Европы, Центральной Азии и Америки Мирослав Енча, постоянный представитель Азербайджана при ООН Яшар Алиев, постоянный представитель Армении при ООН Мгер Маргарян, а также представители ряда стран, в том числе Китая, Индии, Ирландии, Мексики, Ганы, Бразилии, ОАЭ, Албании, Великобритании, США, России, Франции и др.

Представители выступивших стран выразили серьезную озабоченность ростом напряженности на армяно-азербайджанской границе и информацией о жертвах с обеих сторон, отметили необходимость активизации усилий по содействию деэскалации конфронтации на границе и призвали Ереван и Баку продемонстрировать политическую волю для снижения напряженности.

В ходе выступлений было отмечено, что международное сообщество должно предпринять все усилия для недопущения повторения подобных инцидентов.