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В Сараево состоялась церемония официальной встречи президента Азербайджана

В Сараево состоялась церемония официальной встречи президента Азербайджана 13 апреля на площади Мусала города Сараево состоялась церемония официальной встречи президента Азербайджана Ильхама Алиева, находящегося с официальным визитом в Боснии и Герцеговине.
Внешняя политика
13 апреля 2023 г. 14:04
В Сараево состоялась церемония официальной встречи президента Азербайджана

13 апреля на площади Мусала города Сараево состоялась церемония официальной встречи президента Азербайджана Ильхама Алиева, находящегося с официальным визитом в Боснии и Герцеговине.

Как сообщает Report, на площади, где развевались государственные флаги Азербайджана и Боснии и Герцеговины, в честь президента Ильхама Алиева был выстроен почетный караул.

Председатель президиума Боснии и Герцеговины Желка Цвиянович встретила президента Азербайджана Ильхама Алиева.

Начальник почетного караула отдал рапорт президенту Азербайджана.

В исполнении военного оркестра прозвучали государственные гимны Азербайджана и Боснии и Герцеговины.

Глава государства Ильхам Алиев и председатель президиума Боснии и Герцеговины Желка Цвиянович обошли строй почетного караула.

Представители государства и правительства Боснии и Герцеговины были представлены президенту Ильхаму Алиеву, а члены азербайджанской делегации – председателю президиума Боснии и Герцеговины Желке Цвиянович.

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Версия на английском языке ФотоOfficial welcome ceremony held for President Ilham Aliyev in Sarajevo
Версия на азербайджанском языке ФотоSarayevoda Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin rəsmi qarşılanma mərasimi olub

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