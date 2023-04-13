В Сараево состоялась церемония официальной встречи президента Азербайджана

13 апреля на площади Мусала города Сараево состоялась церемония официальной встречи президента Азербайджана Ильхама Алиева, находящегося с официальным визитом в Боснии и Герцеговине.

13 апреля на площади Мусала города Сараево состоялась церемония официальной встречи президента Азербайджана Ильхама Алиева, находящегося с официальным визитом в Боснии и Герцеговине.

Как сообщает Report, на площади, где развевались государственные флаги Азербайджана и Боснии и Герцеговины, в честь президента Ильхама Алиева был выстроен почетный караул.

Председатель президиума Боснии и Герцеговины Желка Цвиянович встретила президента Азербайджана Ильхама Алиева.

Начальник почетного караула отдал рапорт президенту Азербайджана.

В исполнении военного оркестра прозвучали государственные гимны Азербайджана и Боснии и Герцеговины.

Глава государства Ильхам Алиев и председатель президиума Боснии и Герцеговины Желка Цвиянович обошли строй почетного караула.

Представители государства и правительства Боснии и Герцеговины были представлены президенту Ильхаму Алиеву, а члены азербайджанской делегации – председателю президиума Боснии и Герцеговины Желке Цвиянович.