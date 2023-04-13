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В Сараево состоялась встреча президента Азербайджана с председателем и членами президиума Боснии и Герцеговины

В Сараево состоялась встреча президента Азербайджана с председателем и членами президиума Боснии и Герцеговины 13 апреля в Сараево началась встреча президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с председателем президиума Боснии и Герцеговины Желкой Цвиянович, членами президиума Желько Комшичем и Денисом Бечировичем.
Внешняя политика
13 апреля 2023 г. 14:39
В Сараево состоялась встреча президента Азербайджана с председателем и членами президиума Боснии и Герцеговины

13 апреля в Сараево состоялась встреча президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с председателем президиума Боснии и Герцеговины Желкой Цвиянович, членами президиума Желько Комшичем и Денисом Бечировичем.

Как сообщает Report, сначала было сделано официальное фото.

14:08

13 апреля в Сараево началась встреча президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с председателем президиума Боснии и Герцеговины Желкой Цвиянович, членами президиума Желько Комшичем и Денисом Бечировичем.

Как сообщает Report, сначала было сделано официальное фото.

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Версия на английском языке ФотоIlham Aliyev holds meeting with Chairwoman and members of Presidency of Bosnia and Herzegovina in Sarajevo
Версия на азербайджанском языке ФотоPrezident İlham Əliyevin Bosniya və Herseqovinanın lideri ilə görüşü olub - YENİLƏNİB

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