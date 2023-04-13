В Сараево состоялась встреча президента Азербайджана с председателем и членами президиума Боснии и Герцеговины

13 апреля в Сараево состоялась встреча президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с председателем президиума Боснии и Герцеговины Желкой Цвиянович, членами президиума Желько Комшичем и Денисом Бечировичем.
Как сообщает Report, сначала было сделано официальное фото.
14:08
13 апреля в Сараево началась встреча президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с председателем президиума Боснии и Герцеговины Желкой Цвиянович, членами президиума Желько Комшичем и Денисом Бечировичем.
Как сообщает Report, сначала было сделано официальное фото.