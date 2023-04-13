В Сараево состоялась встреча президента Азербайджана с председателем и членами президиума Боснии и Герцеговины

В Сараево состоялась встреча президента Азербайджана с председателем и членами президиума Боснии и Герцеговины

13 апреля в Сараево началась встреча президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с председателем президиума Боснии и Герцеговины Желкой Цвиянович, членами президиума Желько Комшичем и Денисом Бечировичем.

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13 апреля в Сараево состоялась встреча президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с председателем президиума Боснии и Герцеговины Желкой Цвиянович, членами президиума Желько Комшичем и Денисом Бечировичем. Как сообщает Report, сначала было сделано официальное фото. 14:08 13 апреля в Сараево началась встреча президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с председателем президиума Боснии и Герцеговины Желкой Цвиянович, членами президиума Желько Комшичем и Денисом Бечировичем. Как сообщает Report, сначала было сделано официальное фото. Подпишитесь на наш Telegram канал

Версия на английском языке Фото Ilham Aliyev holds meeting with Chairwoman and members of Presidency of Bosnia and Herzegovina in Sarajevo