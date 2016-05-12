Баку. 12 мая. REPORT.AZ/ 19-20 мая в Санкт-Петербурге пройдет сессия Межпарламентской ассамблеи СНГ, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

В весенней сессии в Санкт-Петербурге примут участие руководители ряда межпарламентских ассамблей мира, в том числе председатель ПА ОБСЕ Илкка Канерва, председатель Межпарламентского союза Сабер Чоудхури, председатель Парламентской ассамблеи Совета Европы Педро Аграмунт, председателем ПА ОДКБ и др.

В мероприятиях также примут участие главы национальных парламентов, входящих в состав МПА СНГ, а также многочисленные гости и партнеры Ассамблеи.