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    В Санкт-Петербурге пройдет сессия Межпарламентской ассамблеи СНГ

    В сессии примут участие многочисленные высокопоставленные гости

    Баку. 12 мая. REPORT.AZ/ 19-20 мая в Санкт-Петербурге пройдет сессия Межпарламентской ассамблеи СНГ,  сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

    В весенней сессии в Санкт-Петербурге примут участие руководители ряда межпарламентских ассамблей мира, в том числе председатель ПА ОБСЕ Илкка Канерва, председатель Межпарламентского союза Сабер Чоудхури, председатель Парламентской ассамблеи Совета Европы Педро Аграмунт, председателем ПА ОДКБ и др.

    В мероприятиях также примут участие главы национальных парламентов, входящих в состав МПА СНГ, а также многочисленные гости и партнеры Ассамблеи.

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