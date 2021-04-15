В Санкт-Петербурге проходит весенняя сессия Межпарламентской Ассамблеи СНГ

Парламентская делегация во главе с председателем Милли Меджлиса Сахибой Гафаровой принимает на ней участие

В Таврическом дворце в Санкт-Петербурге при участии парламентариев стран Содружества сегодня проходит весенняя сессия Межпарламентской Ассамблеи СНГ. Как сообщает российское бюро Report, заседания постоянных комиссий, заседание руководящего органа — Совета МПА СНГ и пленарное заседание Ассамблеи пройдут в смешанном формате с использованием видео-конференц-связи.

Парламентская делегация во главе с председателем Милли Меджлиса Сахибой Гафаровой принимает участие на сессии.

В ходе сессии состоятся заседания постоянных комиссий Межпарламентской Ассамблеи СНГ по вопросам гармонизации законодательства в сфере безопасности и противодействия новым угрозам, обороны и безопасности, политических тем и международного сотрудничества, экономики и финансов.

В рамках ассамблеи также состоится Международная парламентская конференция «Глобальные вызовы и угрозы в условиях пандемии COVID-19. Терроризм и насильственный экстремизм», организованная в сотрудничестве с партнерскими международными структурами, и заседание Совета МПА СНГ, в котором примут участие главы парламентских делегаций в Ассамблее, эксперты, представители Секретариата Совета МПА СНГ.

Проведет конференцию председатель Совета Межпарламентской Ассамблеи СНГ, Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Валентина Матвиенко.