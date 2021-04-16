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В Санкт-Петербурге проходит 52-ое пленарное заседание МПА СНГ

В Санкт-Петербурге проходит 52-ое пленарное заседание МПА СНГ В Таврическом дворце в Санкт-Петербурге проходит 52-ое пленарное заседание МПА СНГ
Внешняя политика
16 апреля 2021 г. 12:08
В Санкт-Петербурге проходит 52-ое пленарное заседание МПА СНГ
Report

В Таврическом дворце в Санкт-Петербурге проходит 52-ое пленарное заседание МПА СНГ. Как сообщает российское бюро Report, центральным вопросом заседания является законодательное регулирование миграционных процессов в период пандемии и роль парламентов государств — участников СНГ в этом процессе.

В рамках заседания с сообщениями по теме выступят руководители парламентов государств — участников МПА СНГ и руководители профильных европейских организаций, в том числе и представители Международной организации по миграции, Европейского бюро Всемирной организации здравоохранения, Европейского бюро Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев, Европейского регионального офиса Международной Федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца.

В ходе заседания будет поднят вопрос модельного Миграционного кодекса для государств — участников СНГ, разработанный Ассамблеей.

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